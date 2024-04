(Di sabato 6 aprile 2024) Una maxi emergenza a Montecatini Terme, nel Pistoiese, all’alba. Sono 52 tra minori, giovani e adulti, i pazienti ricoverati nei pronto soccorso di Pescia, Pistoia, Lucca, Prato, Empoli e Firenze, in seguito a una presunta intossicazione alimentare mentre soggiornavano in un hotel nel cuore della città termale. Tutti i soggetti hanno accusato disturbi gastrointestinali acuti. Le prime chiamate per i soccorsi sono giunte alle 2 di ieri mattina. Coinvolti minori indi due scolaresche, provenienti dal Lazio e dalle Marche. Nel corso della giornata si è aggiunto anche un altro gruppo distranieri. Per tutta la mattina, il cuore termale di Montecatini è stato un viavai di ambulanze e mezzi di soccorso. Le prime ipotesi parlano di una intossicazione alimentare, anche se l’ultima parola spetterà ai medici e agli operatori dell’Asl impegnati a ...

Raffica di malori in gita, in ospedale 52 studenti: "Intossicati dal cibo" - Una maxi emergenza a Montecatini Terme: 52 persone ricoverate per presunta intossicazione alimentare in hotel. Coinvolti minori in gita, provenienti da Lazio, Marche e studenti stranieri. Medici ...quotidiano

Raffica di malori in gita dopo la cena: in ospedale 17 alunni con una prof - FERMO Le bellezze di Firenze ancora negli occhi, l’attesa per le Cinque Terre affacciate sul mare della Liguria. Poi, all’improvviso, il buio. Una notte di timori e dolori, le corse frenetiche ...corriereadriatico

Caos vento nel pomeriggio. Una finestra centra un’auto in sosta nel quartiere di San Filippo Neri - Nella zona di piazza San Filippo Neri una finestra è caduta e ha centrato un’auto in sosta. In via Curzi, in pieno centro, una lastra di un’impalcatura è caduta su un’altra macchina parcheggiata. A ...lanuovariviera