Raddoppio Telesina | ponti attraversamento bassi e stretti | comitato civico contatta commissario straordinario

(Di sabato 6 aprile 2024) Baia e Latina. Dopo diversi decenni, di annunci e parlare, sembra proprio che in questi giorni si parla e si opera seriamente deldell’asse viario “” Caianello-Benevento. Finalmente qualche settimana fa abbiamo tutti appreso, da fonti giornalistiche, che il progetto è stato ultimato e che sono state avviate le procedure di esproprio dei terreni confinanti con l’asse viario. Il territorio del comune di Baia e Latina all’esecuzione dell’opere avvenuta diversi decennio orsono, risulta diviso in due con la realizzazione deidi. In diverse occasione, negli anni passati, ricorda Michele Santoro ex Sindaco di Baia e Latina, abbiamo cercato di interloquire con l’ANAS per cercare di sanare l’annoso problema che nei fatti ha comportato e ...