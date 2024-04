Rachmaninov e Puccini per una grande serata di musica al Teatrodante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Campi Bisenzio, 6 aprile 2024 – Dopo i danni causati dall'alluvione che ha colpito il territorio di Campi Bisenzio, incluso ilCarlo Monni, gli appassionati dellaattendono con fervore il tanto agognato concerto, ora riprogrammato per il 14 aprile alle 18. In questa occasione due giganti dell'ultimo romanticismo, Sergej Vasil'evice Giacomo, saranno protagonisti. Ognuno di loro incarna il romanticismo nella sua forma più pura e potente. In primo piano, il celebre Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, Op. 18 di, un capolavoro intramontabile. Composto tra il 1900 e il 1901, questo concerto segnò il trionfale ritorno del musicista dopo un periodo buio segnato da una depressione. Stefano Scalise, acclamato pianista emergente, darà vita a ...