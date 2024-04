Quindici anni fa il terremoto dell’Aquila A che punto è la ricostruzione Superbonus con tetto a 70 milioni

Lutto nel mondo dell'ippica italiana e non solo per la morte del fantino sardo Stefano Cherchi . Sassarese, originario di Mores, 23 anni , Cherchi era ricoverato nel reparto di terapia intensiva... (leggo)

Quindici anni fa il terremoto di L’Aquila: commossa fiaccolata in centro - L’Aquila, a Quindici anni dal sisma, dimostra ancora una volta di essere una città che, pur non dimenticando il suo passato doloroso, guarda al futuro con determinazione, lavorando insieme per ...veratv

Terremoto a L'Aquila 15 anni fa, Mattarella: «Ricostruire è un dovere». Meloni: lo Stato ha dato risposte subito - Così come tale è l'opera di riconnessione del tessuto sociale». Così in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ricordo del terremoto che Quindici anni fa colpì ...ilmessaggero

Mattarella sul sisma a L'Aquila, ricostruire è un dovere - 'Un impegno da proseguire, anzitutto per le istituzioni'. Meloni, 'L'Aquila un modello, risposta dello Stato da subito' (ANSA) ...ansa