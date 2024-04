Quindici anni dal terremoto dell’Aquila, Meloni: “La risposta dello Stato fu un modello” - Il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 causò 309 vittime e danni per miliardi di euro. A Quindici anni dal sisma, il presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato che “la piena ...fanpage

Terremoto dell'Aquila, la lettera di Federico che perse mamma e sorella: «Quindici anni dopo possiamo sognare un futuro migliore» - «A Quindici anni dal terremoto pensare di ridurre il 6 aprile ad un giorno incentrato soltanto sul tema del lutto e del ricordo di quella notte sarebbe riduttivo, Quindici anni iniziano ad essere ...leggo

L'Aquila, Mattarella: ricostruire un dovere. Meloni: risposta modello - Così come tale è l'opera di riconnessione del tessuto sociale". Così in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ricordo del terremoto che Quindici anni fa colpì ...tg24.sky