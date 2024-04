Qui aveva solo 10 anni | oggi è il più simpatico della tv | la somiglianza con la bellissima mamma è evidente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 6 aprile 2024) In questa foto10, maè un personaggio televisivo amatissimo dal grande pubblico: impossibile riconoscerlo! Non è di certo la prima volta che questo amatissimo personaggio televisivo pubblica sul suo profilo Instagram una foto del suo passato in cui si mostra bambino o adolescente. Ciò che però ha catturato subito l’attenzione dei fan in questo bellissimo scatto è laancora piùdel noto vip con la madre. Un’attrice di successo, conosciuta sia in Italia che all’estero. Il bambino nella fotoè famosissimo (Fonte: Instagram – Cityrumors.it)Sapete già di chi stiamo parlando? Nella fotografia che vi abbiamo appena mostrato il nostro personaggio misterioso avrà avuto appena 10, ...