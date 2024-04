(Di sabato 6 aprile 2024) Alla ricerca del successo perduto. Quello in trasferta manca all’dal 24 febbraio scorso, 0-1 contro l’Alessandria ultima in classifica. Nel frattempo allaè venuta la ““, visto il segno X c’è da sei partite di fila. Vincendo la squadra lombarda si garantirebbe le salvezza e potrebbe pensare anche ai play-off. L’viaggia a 43 punti ma la Pro, avversaria di questo pomeriggio alle 16.15, ne ha 44. Una gara difficile, sul campo delle bianche casacche. Il tecnico Giovanni Lopez appare fiducioso sulle possibilita della squadra. "Ancora una volta, abbiamo dimostrato di poter perdere e vincere contro chiunque - le sue dichiarazioni a seguito dell’ultima prova - Sabato, con il Trento, abbiamo disputato un primo tempo non bello, ma una ripresa molto gagliarda. ...

ZANICA (Bergamo) derby orobico alle 18.30 per l’AlbinoLeffe contro i "cugini" talantini. In casa seriana Lopez deve fare a meno di Sette giocatori: Marchetti e Gusu in difesa, Giorno, Genevier e ... (sport.quotidiano)

Qui AlbinoLeffe. La Celeste a Vercelli vuol battere la “pareggite“ - L’AlbinoLeffe viaggia a 43 punti ma la Pro Vercelli ... Per questo dico che sta a noi scegliere la strada da percorrere nelle quattro gare che ancora mancano da qui alla fine del campionato. Ci ...msn

AlbinoLeffe, Lopez sicuro: "Siamo in grado di vincere tutte le partite" - In vista della sfida con la Pro Vercelli le parole in conferenza stampa del tecnico dell'AlbinoLeffe, Giovanni Lopez: "Ancora una volta, abbiamo dimostrato di poter perdere e ...tuttoc

Video/ AlbinoLeffe Trento (2-2) gol e highlights: Cappelletti vanifica la rimonta seriana (Serie C, 30 marzo) - Video AlbinoLeffe Trento (risultato finale 2-2): gol e highlights partita per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C Girone A 2023/2024 ...ilsussidiario