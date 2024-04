Quell’economia che unisce Nord e Sud Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Sacconi Le cose accadono raramente per caso. Così, la designazione di Emanuele Orsini a presidente di Confindustria, imprevista solo da osservatori distratti o interessati, si spiega con i cambiamenti intervenuti nella geografia dell’economia industriale in. Da tempo, non solo si è esaurito il ruolo guida del vecchio triangolo industriale, ma si è ridotta anche l’influenza di Milano sui corpi sociali della rappresentanza di interessi, con la sola eccezione del commercio. La scomparsa (o quasi) dell’industria nella area metropolitana si è accompagnata con la crescita della dimensione finanziaria. E in un Paese ove sopravvivono forti correnti ostili all’impresa, dopo anni di ubriacatura ideologica in Europa, le manifatture chiedono di essere rappresentate senza concessioni al “politicamente corretto” o all’opportunismo politico. Orsini e Gozzi, saldamente ...