(Di sabato 6 aprile 2024) Le ex proprietarie di una villa vicino a Firenze doveha vissuto da giovane meditano se mettere inunsu larga scala attribuito al maestro, già esposto al Met. Il Nyt, però, ha lanciato diversisulla paternità dello schizzo a carboncino raffigurante un(o un tritone).

Quel satiro è di Michelangelo, o forse no. In vendita il disegno: dubbi e polemiche - Michelangelo ha vissuto da giovane meditano se mettere in vendita un disegno su larga scala attribuito al maestro, già esposto al Met. Il Nyt, però, ha lanciato diversi dubbi sulla paternità dello ...quotidiano

In vendita il disegno di un satiro attribuito a Michelangelo - Era nella villa a Firenze dove Buonarroti visse da giovane che è stata ceduta a fine 2023. Ora toccherebbe a questo murale a carboncino la cui attribuzione è però incerta ...lanazione

Di spettri, di satiri e di scimmie: la Roma di Nathaniel Hawthorne - Il viaggio dello scrittore statunitense nella città eterna: una città malevola, incupita, gotica nei suoi tratti sotterranei intessuti di labirintiche e ossute cripte, di chiaroscuri spettrali, di vic ...ilfoglio