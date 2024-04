Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la finale a Marrakech? E se vince il torneo… Montepremi e cifre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024)si è qualificato alladel torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha sconfitto l’argentino Mariano Navone in tre set con una grandiosa rimonta e domani tornerà sulla terra rossa della località marocchina per fronteggiare lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il romano è tornato di prepotenza nella top-100 del ranking ATP e ora cercherà di alzare al cielo il trofeo per portarsi in prossimità della top-80 mondiale. Siamo di fronte a un grandissimo ritorno dell’azzurro, dopo sei mesi di inattività agonistica per infortunio e le recenti sconfitte rimediate nelladel Challenger di Miami e al primo turno del Masters 1000 di Miami. Il finalista di Wimbledon, che sul mattone tritato nordafricano aveva già battuto il kazako Alexander Shevchenko, lo spagnolo Jaume Munar e ...