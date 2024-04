Quanti punti ATP può guadagnare Jannik Sinner a Montecarlo? La proiezione turno per turno e la classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024)è attualmente il numero 2 del mondo, dopo aver vinto il Masters 1000 di Miami e avere operato il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz. All’inizio della prossima settimana, però il tennista italiano subirà il controsorpasso da parte dell’iberico in maniera virtuale. Il fuoriclasse altoatesino dovrà infatti scartare i 360guadagnati lo scorso anno con la semifinale al Masters 1000 di, mentre il suo avversario non ha nulla da restituire visto che dodici mesi fa non giocò nel Principato. Proprio per questo motivo,si ritroverà a quota 8.350, mentre Carlos Alcaraz sarà a 8.645.resterà numero 2 del ranking ATP al termine dell’evento sulla terra rossa in Costa ...