Quante posizioni guadagna Sara Errani nel ranking WTA? Top100 ad un soffio | il vero balzo vincendo il torneo

(Di sabato 6 aprile 2024) Obiettivo top-100., nonostante le 36 primavere, non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e la sua lotta in campo continua. La nostra portacolori, dal nobile passato, ha raggiunto le semifinali del250 di Bogotà (Colombia), mettendo in mostra le sue grandi doti di lottatrice e le motivazioni sono quelle di chiudere il cerchio., grazie al successo contro la rumena Irina Bega con lo score di 4-6 6-2 6-3, si è avvicinata sensibilmente al gruppo delle migliori 100 giocatrici del. Con l’affermazione citata, i punti in classifica mondiale sono 737 e parliamo di n.101 virtuale. Ecco che il raggiungimento della Finale delcolombiano si tradurrebbe in ritorno nel gruppo (n.87 virtuale). Sul cammino di Sarita ci sarà la ...