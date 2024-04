(Di sabato 6 aprile 2024) PARIGI–(BUSINESS WIRE)–In occasione del 39º Congresso dell’Associazione Europea di Urologia EAU,si afferma come Leader mondiale nella produzione diin ambito medicale, presentando una soluzione straordinaria nel trattamento dei calcoli:In occasione del suo 40 º anniversarioconferma la sua missione: innovare per migliorare la vita delle persone in tutto il; con l’incrollabile convinzione che il progresso sia sempre possibile. Leader globale nelle tecnologie, collabora ogni giorno con i medici, lavorando al loro fianco per garantire la migliore assistenza sanitaria. È questo l’impegno che ...

Non solo Maurizio Gucci. I crimini più efferati del fashion System - Tra passerelle e sangue, il côté oscuro della moda pullula di storie che ci hanno fatto rabbrividire. In primis il caso Gucci, che tornerà presto a sfiorare i nostri schermi. Ma di certo non è l'unico ...vanityfair

Quanta System ancora una volta sui vertici del mondo dei laser per l’urologia: Quanta Magneto Technology™ - In occasione del 39º Congresso dell’Associazione Europea di Urologia EAU, Quanta System si afferma come Leader mondiale nella produzione di laser in ambito medicale, presentando una soluzione ...ansa

Uno sviluppatore di Hellblade 2 preferisce videogiochi più contenuti - ma sempre limitato ai soli scontri 1v1. Il combat System non è mai stato il punto centrale dell’esperienza, ma farà molto piacere osservare questi miglioramenti. Per quanto riguarda invece il ...gamesource