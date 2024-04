Quando tirava in porta era veramente scandaloso | Hubner stronca l' ex stella del Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Il calcio, la pesca, la vita fuori dal campo. Dariosi è raccontato in una lunga intervista a Fanpage, raccontando diversi aneddoti della sua carriera e dei compagni più cari. Un attaccante vecchio stampo: “Una volta la Serie A era composta da bravi e buoni giocatori, per me il livello era maggiore. Gli attaccanti di Serie A e B degli anni '90, come Paci, Protti, Tovalieri, Schwoch… era tutta gente che potrebbe giocare benissimo oggi in Serie A — il suo commento — Una volta non si andava in Serie A perché c'erano i grandi campioni: uno come Montella ha fatto 15 gol per diversi anni di fila in Serie A, ma non ha fatto molte presenze in Nazionale perché c'erano i Vieri, gli Inzaghi, i Totti, i Del Piero. Lo spazio era piccolo. Oggi dobbiamo quasi andare a prendere l'attaccante all'estero. La differenza c'è e dobbiamo capire perché”. L'arrivo nel calcio che conta ...