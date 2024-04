(Di sabato 6 aprile 2024)), 6 aprile 2024 – Ala pioggia fece un po’ bugiardi i tempi del Q2. Se ieri il clima ha dato una chance al talentuoso Piastri (primo, ma con tanti big ai box), toccherà oggi allea partire dalle 8 (Sky) ristabilire le gerarchie di pista per il Gran premio del. La Ferrari tenta il tutto per tutto dopo la splendente doppietta in Australia, anche se Max è un vero e proprio mago della pioggia e la Red Bull resta la vettura da battere in un ritrovato stato di forma. Segui laLe libere Nella prima sessione il più veloce era stato proprio l’olandese volante davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, e al ferrarista Carlos Sainz, nella seconda il miglior tempo se lo è preso appunto Oscar Piastri su McLaren ...

LIVE F1 GP Giappone, Ferrari all'assalto della pole. Il via delle Qualifiche alle ore 8 - Nelle terze libere disputate nella notte miglior tempo di Max Verstappen su Red Bull davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Settimo e decimo tempo per le Ferrari di Carlos Sainz e Charles ...gazzetta

Qualifiche F1 Suzuka: la diretta dal Giappone - Dopo la pioggia di ieri che ha concesso il miglior tempo a Oscar Piastri, Vertappen va a caccia dell’ennesima pole. Ma le Ferrari non sono distanti: su i motori alle 8 ...msn

F1 Gp Australia, le Qualifiche di oggi in diretta: Leclerc e Sainz sfidano Verstappen per la pole - Orari e dove vedere le Qualifiche del Gp del Giappone e le gara (Qui il programma ... Non è sceso in pista per le seconde prove bagnate di Suzuka venerdì, ma è stato il primo a scendere in pista per ...corriere