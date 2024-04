Qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024 | Nardi liquida in due set Pouille | Cobolli cede a Nagal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Prosegue l’ottimo momento di forma di Luca, che dopo l’exploit a Indian Wells col successo ai danni di Djokovic e la vittoria del Challenger di Napoli, sconfigge in due set Lucase supera il primo turno delledeldi(terra battuta). Nel primo incontro della giornata sul Court Rainier III, il giovane azzurro ha domato il più esperto avversario, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e mezzo di gioco. Inizio in salita per, costretto ad annullare ben sei palle break nel game d’apertura. Da quel momento in poi, però, non ha più concesso nulla, anzi ha approfittato di un passaggio a vuoto dell’avversario per ottenere il break decisivo nel decimo gioco. ...