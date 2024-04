Qual è l’animale più piccolo della Terra?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 6 aprile 2024) Chi èpiùdel mondo? Spesso trascurati, gli animali più piccoli del pianeta suscitano curiosità. Mentre molti conoscono le balene blu come i più grandi, pochi sanno dell'esistenza di creature microscopiche come i mixozoi. I mixozoi: i più piccoliI mixozoi, invertebrati microscopici imparentati con le meduse, potrebbero essere gli animali più piccoli conosciuti. Beth Okamura del Museo di Storia Naturale di Londra li identifica come tali, in quanto molti sono costituiti da una singola cellula anche da adulti. Dimensioni microscopiche I mixozoi possono raggiungere una larghezza di soli 0,02 millimetri (20 micrometri) da adulti, rendendoli