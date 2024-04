Qual è il vero scandalo del “Cina-gate” by Armani

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 6 aprile 2024) La vera notizia non è l’accusa di aver favorito, in un modo o nell’altro, il caporalato. E nemmeno quella di aver affidato la realizzazione dei manufatti griffati a una ditta senza capacità produttiva adeguata, facendo così nascere quella famosa slavina di subappalti che chissà dove va a ruzzolare. Lasciamo stare anche le retribuzioni da fame con paga oraria che si aggirava intorno ai 2-3 euro l’ora, per fortuna esentasse visto che il salario arrivava in nero. E sorvoliamo pure sull’impiego di manodopera irregolare o clandestina, sugli operai costretti lavorare senza le adeguate misure di sicurezza, con orari infiniti, in luoghi insalubri e con condizioni igienico sanitarie “sotto il minimo etico”. Senza manco un dito di Acqua di Giò per rifocillarsi. Dosa precisazione: GiorgioSpa giura di aver sempre messo in atto misure per “minimizzare ...