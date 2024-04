Psicodramma Pd-M5s | centrodestra all' assalto di Bari e Firenze

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024) Ala frattura tra Pd e M5s sembra senza soluzione Le primarie programmate per domani in città per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra, come ricordato via social da Vito Leccese, sono state annullate "per una decisione unilaterale dei movimenti che sostengono il candidato avversario", Michele Laforgia. Il riferimento è ovviamente al Movimento di Giuseppe Conte che, anche se non espressamente nominato nel post su Facebook, viene messo nel mirino dal candidato appoggiato dai dem: "Qualcuno sta usando la città diper il proprio tornaconto elettorale". Che alla fine, è il ragionamento, potrebbe favorire il. Un rischio evidenziato da Elly Schlein che sempre via social ha rilanciato il suo intervento a favore di Leccese ricordando che "abbiamo sempre lavorato per l'unità e continueremo a farlo, e ...