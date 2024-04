PSG | Luis Enrique fa partire dalla panchina Mbappé e pareggia in casa con l'ultima in classifica

“So chi giocherà domani contro il Clermont, non mi interessa chi giocherà contro il Barcellona . Dobbiamo avere fiducia nei nostri giocatori, possiamo decidere chi far giocare anche il giorno prima. ... (sportface)

"Stagione positiva? È come a scuola, aspettiamo i voti alla fine" PARIGI (FRANCIA) - "So chi giocherà domani contro il Clermont, non mi interessa chi giocherà contro il Barcellona". Luis Enrique ... (ilgiornaleditalia)