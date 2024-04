Protetto dallo Scudo blu | lo oscura la logistica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) È una delle mete religiose più conosciute della Lombardia. Ogni anno accoglie 500mila pellegrini e il 26 maggio 2023 è stato riconosciuto Santuario regionale della Lombardia, grazie al suo patrimonio religioso, artistico, ambientale e paesaggistico. Ma ora il santuario di Santa Maria del fonte di Caravaggio è al centro di una mobilitazione contro il progetto che prevede nel vicino comune di Misano la costruzione di una zona produttiva con unae relativi capannoni a 550 metri (in linea d’aria) dall’edificio religioso che potrebbe comprometterne la vista. La protesta è in programma il 20 aprile nell’ambito della campagna regionale “Salviamo il suolo”. "Il santuario di Santa Maria del fonte – sottolinea Eugenio Bignardi, incaricato per la Pastorale sociale e del Lavoro della diocesi di Cremona – è minacciato da progetti speculativi. Recentemente è stato ...