Promozione La Biagio Nazzaro fa il colpaccio | 0-1 a Fermignano

(Di sabato 6 aprile 2024) La zampata vincente di Carboni sul finale. I locali hanno reclamato un penalty ad inizio gara per presunto fallo su Labate CHIARAVALLE, 6 aprile 2024 – Tre punti che possono valere una stagione. Latrova il successo agrazie al gol di Carboni a pochi minuti dal triplice fischio finale. Un successo che vale oro e che grazie ad altri risultati di giornata favorevoli proietta l’undici di Trillini dentro i play off. I locali dell’ex Pazzaglia hanno reclamato un calcio di rigore al 13? del primo tempo per un presunto fallo su Labate. Gara comunque giocata prevalentemente a centrocampo, molto tattica ed attenta. Domenica prossima la formazione di Trillini dovrà confermarsi e battere a domicilio i Portuali Dorica, la Fermignanese per rientrare in gioco dovrà andare a fare il colpo pieno a Fabriano. FERMIGNANESE – Fiorelli, Labate, Masullo ...