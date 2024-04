Processo “Piazza pulita” Cambia il capo d’accusa E si riparte daccapo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Parte delle difese ha chiesto l’assoluzione degli imputati sulla base degli ultimi sviluppi; l’accusa ha risposto con una contromossa,ndo ildi imputazione inizialmente definito come turbativa d’asta in abuso d’ufficio tanto che, il prossimo 21 maggio, ilripartirà da. Sono queste le novità emerse questa settimana in occasione dell’udienza per il secondo filone dell’inchiesta "", filone che interessa questa volta sette imputati e che arriva all’indomani dell’assoluzione dei tre ex amministratori protagonisti del primo, vale a dire l’ex sindaco Gianbattista Fratus, il vice Maurizio Cozzi e l’ex assessore Chiara Lazzarini, certificata a gennaio dalla corte d’appello di Milano. Proprio su questa assoluzione hanno ...