Probabili formazioni Real Madrid-Manchester City | andata quarti Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Ledi, match dideidi finale di. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 9 aprile nella cornice del Bernabeu. Un match stellare, con le due squadre che inseguono un risultato positivo in questo primo atto di un doppio confronto tra favorite. Da un lato la squadra che ha vinto piùdi tutti (14) e dall’altra la detentrice del trofeo. Chi vince, non solo lancia un segnale alle altre e rafforza la sua candidatura di favorita, ma alza anche le percentuali di vittoria del Pallone d’oro per una sua stella: Vinicius e Bellingham da una parte, Foden ed Haaland dall’altra. Si ...