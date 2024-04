Probabili formazioni Milan-Roma | andata quarti Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Ledi, match dideidi finale di. Alle 21:00 di giovedì 11 aprile nella cornice dello stadio San Siro, Stefano Pioli e Daniele De Rossi inseguiranno un risultato positivo in questo primo atto di un derby italiano che vale la semifinale contro una tra Bayer Leverkusen e West Ham. La partita sarà trasmessa su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Nel corso dell’avvicinamento alla gara, dopo i rispettivi impegni di campionato, spazio ai focus sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori. I dubbi non mancano (con uno squalificato a testa in difesa), scopriamoli ...