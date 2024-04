Probabili formazioni Atletico Madrid-Borussia Dortmund | andata quarti Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Ledi, match deidi finale di. Si parte con la gara di, in programma alle 21:00 di mercoledì 10 aprile nella cornice dell’Estadio Metropolitano. Dopo aver eliminato l’Inter, i colchoneros di Diego Simeone sognano la finale. Sul loro cammino unsolido, che recentemente ha battuto 2-0 il Bayern. Un derby tra due finaliste del passato, che mancano in semifinale tanto tempo: l’dal 2016/17, ildal 2012/13. Occhio ai diffidati: Hermoso, Koke, Lino, Morata, Savi? per i padroni di casa. Hummels per i tedeschi. Ecco i focus ...