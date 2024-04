Probabili formazioni 31ª giornata | Vlahovic sì | Carlos Augusto in difesa e chance De Ketelaere

Probabili formazioni Juve Fiorentina: due ballottaggi per Allegri LE ULTIME - La Juve torna in campo domani allo Stadium alle ore 20:45contro la Fiorentina nel match di campionato. Torna Vlahovic a guidare l’attacco bianconero in campionato, col ballottaggio Chiesa-Yildiz e ...juventusnews24

Cagliari Atalanta: Probabili formazioni e dove vederla - Cagliari Atalanta è la gara della trentunesima giornata che si giocherà domenica alle ore 18 alla Unipol Domus CAGLIARI: rispetto alla sfida contro il Vero ...news-sports

Juventus Fiorentina: Probabili formazioni e dove vederla - Juventus Fiorentina è la gara valida per la trentunesima giornata di campionato. Una gara importante soprattutto per i padroni di casa, ancora in corsa per un ...news-sports