Primavera La corsa salvezza riparte dalla Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024)ntus ladellarossoblù. Oggi alle 11 al ‘Niccolò Galli’ (diretta su Sportitalia) i ragazzi di Magnani se la vedranno con i bianconeri di Montero, tredicesimi con 11 punti in più dei rossoblù, ma pure loro male in arnese, avendo raccolto solo un punto nelle ultime cinque partite. Il Bologna in compenso è ultimo e deve approfittare della proibitiva trasferta del Frosinone in casa della capolista Inter (calcio d’inizio oggi alle 13). Nell’ultimo turno i rossoblù in Ciociaria hanno strappato uno 0-0 che assegna loro il vantaggio in caso di arrivo a pari punti. Monza (23 punti) e Sampdoria (25), altre concorrenti nella lotta a evitare l’ultimo posto, giocheranno entrambe lunedì in casa, rispettivamente con Fiorentina e Milan.