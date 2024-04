Prima Pagina IN Edicola | esposto contro l’Inter | 61 pagine

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Niente sulin. TUTTOSPORT: ‘Ma si poteva iscrivere?’ Da “Jdentità Bianconera” 61a Covisoc e procure. La Fondazione, che annovera una ventina di avvocati, evidenzia potenziali incongruenze tra situazione finanziaria del club e norme UEFA: dubbi sulla società che fa da garante ai ...