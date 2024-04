Previsioni meteo | con l’anticiclone africano un’anteprima dell’estate | punte di 30 gradi!

(Di sabato 6 aprile 2024) Leindicano l’arrivo del caldo anomalo, con temperature sino a 30: dove e quanto durerà Attenzione sempre molto alta sule sulle, con tanti che si domandano quali condizioni climatiche ci saranno, tra pioggia e bel tempo, senza dimenticare la questione legata alle temperature. Ancor di più la curiosità si accende, poi, nel momento in cui il tutto si lega all’arrivo del caldo anomalo. Caldo anomalo,porta l’anteprima– informazioneoggi.itIn questi giorni, infatti, secondo ledel, pare che si registreranno temperature alte e sopra la media in tutto il Paese. Stando agli esperti, il caldo in questione sta arrivando da Nord a Sud e ...

sole e temperature in aumento su tutta Napoli e la Campania nel fine settimana 6-7 aprile . Attenzione ai raggi ultravioletti: livello arancione domenica.Continua a leggere (fanpage)

Roma sabato : Tempo stabile durante la giornata con cieli sereni o poco sia al mattino che nelle ore pomeridiane, salvo delle foschie al primo mattino. In serata non sono previste variazioni con ... (romadailynews)

meteo, weekend con l'alta pressione. Sole e caldo anomalo - Fase di caldo anomalo con apice tra domani e lunedì quando lo scarto termico rispetto alla norma sarà anche di 8-10 °C. Zero termico sulle Alpi fino 4000 m ...meteo

Previsioni meteo Messina: il bollettino per domani domenica 7 aprile - In conclusione, le Previsioni del tempo per Domenica 7 Aprile a Messina indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli. Le ...strettoweb

Previsioni meteo Palermo: il bollettino per domani domenica 7 aprile - In conclusione, le Previsioni meteo per Domenica 7 Aprile a Palermo prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e vento leggero. Si consiglia di godersi una giornata ...strettoweb