Previsioni | l’anticiclone Narciso porta caldo anomalo e sabbia su tutta l’Italia

(Di sabato 6 aprile 2024) Meteo: da questo weekend sultemperature sopra i 30 gradi edel Sahara, arriva. Ilafricano delprovocherà temperature abbondantemente sopra la media del periodo anche a Nord. Durerà almeno fino a metà della prossima settimana.Leggi anche: Caos a Diritto e rovescio, il trapper Baby Touché rivela di essere stato pagato per la lite con Del DebbioGià da oggi, sabato 6 aprile, e domenica 7 aprile le temperature raggiungeranno anche i 30 gradi in alcune città d’Italia. E potrebbe anche esserci il ritorno di una nube carica didel Sahara che potrebbe colorare di giallo il cielo, come già successo la scorsa settimana a Palermo ...

Roma, 5 aprile 2024 – Sarà un Caldo record quello che caratterizzerà il weekend in arrivo. Potremmo definirlo ‘da bollino rosso’ rispetto alla media stagionale. L'anomalia termica di questo fine ... (quotidiano)

Alta pressione con temperature eccezionali per questo periodo. Da lunedì in Italia sera ribaltone del meteo , con temporali e raffiche di vento (repubblica)

Meteo, domenica 7 aprile sole e caldo anomalo. Zero termico oltre 4000 m - Prove generali d’estate in questo primo weekend di aprile: la fase di caldo anomalo tochherà il suo apice tra domenica e lunedì. Rischio valanghe sulle Alpi ...meteo

Meteo Roma – anticiclone in rinforzo con tempo stabile e temperature in ulteriore aumento; le Previsioni - Meteo su Roma stabile nel weekend ed inizio prossima settimana con temperature oltre le medie del periodo. Piogge in arrivo a metà settimana ...centrometeoitaliano

Che tempo farà nei prossimi giorni In arrivo il caldo estivo, ma da martedì arriva la grandine - Che tempo farà nel weekend e nei prossimi giorni E' in arrivo l'anticiclone africano che porterà temperature in forte aumento e un po' di pulviscolo sahariano nei cieli.blitzquotidiano