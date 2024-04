Presidente Meloni | è urgente adottare misure concrete per migliorare la gestione dei docenti di sostegno Lettera

(Di sabato 6 aprile 2024) Inviata da Simone Billeci - Egregia, Mi rivolgo a lei in merito alladeidinelle scuole italiane, una questione di vitale importanza per garantire un’istruzione inclusiva e di qualità per tutti gli studenti del nostro Paese. L'articolo .

Che Giorgia Meloni non sia di casato illustrissimo, come si diceva una volta per sottolineare le origini di un individuo, non è certo un mistero. Lei e il nobile lessico della politica che fu, sono ... (ilgiornaleditalia)

Sul Superbonus ci potrebbe esser un ammorbidimento per le zone terremotate. L’eliminazione dello sconto in fattura e della cessione del credito potrebbero esser riviste per le zone colpite dal ... (open.online)

I sondaggi non sorridono più a Fratelli d’Italia e, in vista delle europee, la presidente del Consiglio , Giorgia Meloni , pensa a qualche contromossa , soprattutto per parare gli attacchi provenienti ... (lanotiziagiornale)

Europee, i tormenti del partito di Meloni in Campania - Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, vive i suoi tormenti in Campania ... È giallo sulla presenza o meno di Laura De Vita, segretaria di Roberto Fico, l’ex Presidente della Camera. Lei non ...napoli.repubblica

Terremoto a L'Aquila, Meloni: "15 anni fa siamo rimasti feriti, ma abbiamo saputo rialzarci" - «La rinascita dell’Aquila è la rinascita di un pezzo di noi stessi. Quindici anni fa siamo stati feriti ma abbiamo saputo rialzarci e tornare più forti» ...gazzettadelsud

L'Aquila, Mattarella: ricostruire un dovere. Meloni: risposta modello - Così in una dichiarazione il Presidente della Repubblica ... Ha invece detto la premier Giorgia Meloni per i 15 anni dal terremoto che colpì L'Aquila. "Il governo è impegnato per dare sempre maggiori ...tg24.sky