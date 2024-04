Presa banda di rapinatori Il raid da un milione il covo di viale Romagna e l’uomo d’oro Scaglione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Al momento, nessuno di loro è formalmente indagato per l’assalto armato da undi euro di gioielli e semilavorati in oro e palladio al laboratorio orafo di via Assab, andato in scena il 4 novembre 2021. Tuttavia, ci sono diversi elementi che portano a ritenere che almeno in sette siano direttamente coinvolti nella rapina di Cimiano. E del resto i datati curricula non sembrano mentire. Nel 2007, Gaetano Vaivattene, quarantottenne palermitano trapiantato a Landriano, fu bloccato dalla polizia in una banca di via Lomellina dopo aver cercato invano di farsi aprire la cassaforte e dopo aver scoperto che il caveau era inaccessibile per allagamento. Tre anni dopo, rieccolo nella filiale Bper di Sassuolo insieme a Michele Mennoia (pure lui finito in cella l’altro ieri), conosciuto in una comunità di recupero, per portar via 37mila euro. E veniamo a Maurizio Tripi, ...