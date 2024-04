Preolimpico | l’Italia non accede alle semifinali di lotta femminile | rimandato il pass olimpico

(Di sabato 6 aprile 2024) Baku, 6 aprile 2024 – E’ stata una difficile seconda giornata per la Nazionale Italiana dialdi Baku. Nella competizione che mette in palio la qualificazione per Parigi 2024, le Azzurre, impegnate nella gara di, non sono riuscite a conquistare le propriedi categoria. L’occasione per ottenere ila cinque cerchi si sposta alla tappa di Istanbul, in Turchia. Domani si svolgerà la gara dedicata allo stile libero. Sulle materassine ci saranno Simone Piroddu (57 kg), Frank Chamizo (74 kg), Aron Caneva (86 kg), Benjamin Honis (97 kg) e Abraham Conyedo (125 kg). Le gare eliminatorie prenderanno il via8:30 (ora italiana), mentre ledi qualificazione saranno in programma a ...

