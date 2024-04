Premier League | LIVE Palace-Manchester City 1-4 | doppietta di De Bruyne! Poi Aston Villa e Arsenal

(Di sabato 6 aprile 2024) Torna la, con un weekend importante per la corsa al titolo e all`Europa. In vetta a 70 punti c`è ilrpool, impegnato domani...

Torna la Premier League , con un weekend importante per la corsa al titolo e all`Europa. In vetta a 70 punti c`è il LIVE rpool, impegnato domani... (calciomercato)

Torna la Premier League , con un weekend importante per la corsa al titolo e all`Europa. In vetta a 70 punti c`è il LIVE rpool, impegnato domani... (calciomercato)

Torna la Premier League , con un weekend importante per la corsa al titolo e all`Europa. In vetta a 70 punti c`è il LIVE rpool, impegnato domani... (calciomercato)

Il portiere del Manchester City dribbla un avversario nell’area piccola: una follia, tifosi increduli - Il portiere del Manchester City, Stefan Ortega, dribbla un avversario nell'area piccola e fa ripartire l'azione nella partita col Crystal Palace: una giocate ...fanpage

Il veterano snobba il Napoli e vola in Premier per vincere tutto | De Laurentiis svende anche lui - Il Napoli potrebbe dire addio a un altro eroe dello Scudetto 2023. Il veterano vuole la Premier per vincere subito: De Laurentiis lo svende ...ilovepalermocalcio

Di Marzio: "Manna vuole sfruttare la volontà di Zaniolo per portarlo al Napoli" - Il calciatore è pronto a tornare in Serie A, anche se quest'anno all'Aston Villa non ha dato il meglio di sé: "Ventinove presenze condite da tre reti, tra Premier League e Conference League. L'ultimo ...areanapoli