Premier League 2023 2024 | il Manchester City rimonta e poi dilaga | 2-4 al Crystal Palace

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Squillo delnell’anticipo della trentaduesima giornata di. Nonostante una difesa molto allegra, per usare un eufemismo, la squadra di Pep Guardiola riesce ad avere la meglio a Selhurst Park, in casa del, passando col punteggio di 2-4. Una vittoria che vale il primo posto momentaneo della classifica a pari punti col Liverpool e a +2 sull’Arsenal, in attesa che le due contendenti che stanno provando a evitare che i cizitens diventino la prima squadra della storia del calcio inglese a imporsi per quattro volte di fila giochino la loro partita nelle prossime ore. Per i londinesi, invece, ennesimo ko di una stagione travagliata: la salvezza non pare a rischio, ma va ancora conquistata nelle ultime sei ...