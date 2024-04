Precipita dal quarto piano a Ostia | il giallo sulla morte dell’ex modella italo-brasiliana

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 aprile 2024) Unaancora tutta da chiarire quella di Angelina Cristiane De Souza Soarez, la 46enneta sull’asfalto daldi una palazzina di. Un mistero che lascia aperti ancora tanti interrogativi, tra tutti: suicidio o femminicidio? La Polizia del X Distretto indaga sulle cause della(ilcorrieredellacitta.com)I concorsi di bellezza e la moda Exe reginetta di bellezza aveva vissuto per dieci anni in viale Europa a Montesilvano insieme alla mamma, poi si sarebbe trasferita a san Benedetto del Tronto, come riporta Il Messaggero. Una vita trascorsa tra una passerella e un’altra, grazie a una bellezza dirompete che l’aveva vista conquistare la fascia di Miss Adriatico, poi aveva ...