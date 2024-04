Potere d’acquisto ancora in calo | risparmio ai minimi da 28 anni e boom dei redditi da capitale | così si allargano le disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Mentre il governo Meloni continua a rivendicare il buon andamento dell’occupazione e il proprio presunto “buon operato in tema di redistribuzione della ricchezza”, nuovi dati si incaricano di smentire la narrazione secondo cui grazie alle misure dell’esecutivo le condizioni delle famiglie sarebbero migliorate. E mostrano, in aggiunta, che il combinato disposto tra bassi salari, inflazione e aumento dei tassi di interesse ha creato il contesto ideale per un ulteriore allargamento delletra i lavoratori dipendenti e coloro che derivano gran parte delle proprie entrate da investimenti finanziari. Un divario che anche la delega fiscale ora in fase di attuazione contribuisce ad ampliare, cristallizzando trattamenti di favore non solo per gli autonomi ma anche per contribuenti che possiedono e mettono in affitto immobili, che incassano dividendi e interessi o ...