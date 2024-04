Portuali | test per la vetta Arriva la Castelfrettese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Si torna a calciare un pallone in campionato dopo la sosta per il torneo delle Regioni e le festività pasquali. Via al rush finale nei tornei dilettantistici. Tutte in campo oggi nel girone A eccetto la capolista Fabriano Cerreto che salirà domani al Benelli di Pesaro per affrontare il Vismara. Oggi va in scena al Giuliani di Torrette un quasia coda con iche ospiteranno la, con obiettivi opposti. Il Moie Vallesina, fresco vincitore della Coppa Italia, salirà sul campo del Marina. In palio punti playoff, come a Fermignano dove sale la Biagio. Il Barbara Monserra ospita la Pergolese alla ricerca del sorpasso in classifica. l’Osimo Stazione il Valfoglia in cerca di conferme dopo la vittoria sul campo del Gabicce Gradara. Nel girone B potrebbere il verdetto per il discorso promozione. Il ...