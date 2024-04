Ponte sullo Stretto |   per Salvini i primi cantieri entro la fine dell' estate

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - "Penso che lo Stato e le imprese libere siano piu' fortia mafia e questo vale sia per ilche per la Tav. E' chiaro che se non si fa nulla per pauraa mafia,a camorra ea 'ndrangheta non si fa neanche un tombino". Cosi' il vicepremier Matteoqui in un video di Marco Panzarella, a Torino per un convegno sull'autonomia differenziata, a proposito del. "Penso che lo Stato sia piu' forte sia a Messina sia in Val di Susa. Per ilpartiremo con ila". "Dopo vent'anni di impegno dei militantia Lega finalmente ci siamo ...