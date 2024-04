Pochi sono sicuri di restare a Napoli l’anno prossimo | anche Di Lorenzo non è più intoccabile Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 aprile 2024) Ilsta studiando le mosse per ilfuturo. De Laurentiis, insieme a Manna stanno ragionando su chi potrebbe essere l’uomo più giusto per la panchina azzurra. Tra i nomi chemolto quotati in questo momento c’è quello di Vincenzo Italiano che se la gioca, secondo molti con Antonio Conte. L’allenatore è ancora incerto, ma alcune mosse di mercato invece appaiono già molto chiare scrive la Gazzetta dello Sport Il futuro di Di“Ma in attesa dei prossimi passi, ilsta delineando le strategie per il mercato, che vivrà di turbolenze quotidiane. In, infatti,die tra questi potrebbenon esserci capitan Di, non più ...