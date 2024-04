Playoff femminile Busto non pensare al successo nella pool»

(Di sabato 6 aprile 2024) La partita di oggi contro la Cbf Balducci vista da Alessandro Beltrami (foto), coach della Futura GiovaniArsizio, il quale non prende in considerazione la vittoria del 29 marzo sulle maceratesi. "Questa – spiega il tecnico – sarà un’altra partita. C’è da ricominciare da capo perché ora si entrafase cruciale del torneo e bisogna affrontarla nel modo migliore possibile. Nel match del 29 marzo abbiamo sofferto sotto alcuni punti di vista e loro proveranno a puntare su quegli aspetti, noi dovremo stare attenti e provare a reagire prima di quanto fatto nel secondo parziale. Un po’ di pressione c’è ma le ragazze sono serene e credo sia una cosa bella e meritata quando si arriva a questo punto della stagione".

Volley: Playoff A2 femminile: "Cbf Balducci, possiamo farcela" - Coach Carancini su gara1 a Busto Arsizio: "C’è da dare continuità al secondo set vinto da loro pochi giorni fa" ...msn

Casalgrande, prova a sognare. L’Us Reggio merita solo applausi - I Playoff di serie C femminile vedono la Go Basket e la Virtus Casalgrande in campo. La Go Basket ha perso gara-1 contro il Cmb Bologna, mentre la Virtus Casalgrande affronta il Granarolo. L'Us Reggio ...ilrestodelcarlino

LIVE – Scandicci-Milano: gara-1 semifinale Playoff A1 femminile 2023/2024 volley in DIRETTA - La diretta live di Scandicci-Milano, gara-1 delle semifinali dei Playoff Serie A1 femminile 2023/2024 di volley: punteggio e aggiornamenti ...sportface