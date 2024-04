Più costi sul bilancio per il 74% delle aziende La via del rilancio? L’86% investirà nel “green”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 aprile 2024) Nell’affascinante location del Convento dei Neveri a Bariano, in provincia di Bergamo, Pianura Network ha lanciato giovedì sera 4 aprile il nuovo Osservatorio socio-economico “PiaNetA”, presentando una ricerca su come ledella pianura stanno affrontando la transizione ecologica. Il direttore scientifico dell’Osservatorio, Aldo Cristadoro di Intwig, ha illustrato i dati, ricavati dalla rilevazione che ha coinvolto oltre 350 imprenditori, partendo dall’outlook 2024. La fiducia regge, nonostante l’orizzonte resti punteggiato d’incognite. Per il 46,1% degli imprenditori il 2023 è stato un anno positivo per la propria azienda e in miglioramento rispetto al 2022, mentre per un altro 30,8% il 2023 è stato stabile ma comunque positivo. Guardando al futuro, il 50,5% stima nel 2024 un miglioramento nell’andamento della propria impresa e il 37,7% prevede una performance ...