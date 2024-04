Più a contatto con la natura | ma con la tecnologia a disposizione | come è cambiata la nostra vita negli ultimi dieci anni e come ci piacerebbe vivere nel futuro?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 6 aprile 2024) Fino a qualche tempo fa, molti avrebbero potuto essere d’accordo con il disincanto di un ironico Isaac Asimov: «L’aspetto più triste dellaè che la scienza conquisti conoscenza più velocemente di quanto la società acquisisca saggezza». Il celebre chimico e scrittore infatti, non fu sempre ottimista sul dialogo intrapreso dall’uomo con scienza e. Ma davanti alle ultime news, ai tanti progetti avveniristici e alle ricerche messe in campo in questi decenni, oggi lo stesso Asimov (che stranamente si mostrò sempre fobico riguardo alle innovazioni hi-tech) potrebbe anche ricredersi. ...