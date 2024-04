Pistoia | intervento per allungare il pene finisce in disgrazia | com' è ridotto e quanto incassa

(Di sabato 6 aprile 2024) Si era sottoposto a unper ingrandire il, ma alla fine è diventato impotente: è successo a un 40enne toscano a. Le operazioni chirurgiche, in realtà, sono state più di una. Ben dodici. Dopo le complicazioni emerse durante il primo, il medico avrebbe svolto visite e ritocchi per cercare di risolverle, ma senza successo. Il 40enne alla fine si è ritrovato con “impotenza e disfunzione erettile”. Tra le problematiche riscontrate dopo gli interventi una sorta di malformazione all'organo genitale, “l'impossibilità dell'atto sessuale” e difficoltà nella corsa. Alla fine, dopo l'ennesima proposta del chirurgo di tornare in sala operatoria, l'uomo ha deciso di portare tutti in tribunale, chiedendo un maxi risarcimento al dottore e alle due strutture sanitarie private in cui si erano svolti ...

