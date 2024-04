Pietro Vierchowod | lo zar della marcatura a uomo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr – Sono venticinque anni o poco più, ne sembrano passati almeno il doppio. È vero nell’era del digitale tutto corre più veloce, forse anche il pallone. C’è però un divertente – almeno per noi incalliti calciofili – video su You Tube in cui Ronaldo edanno vita a una vera e propria partita nella partita. Il brasiliano, esplosivo ventiduenne dagli strappi supersonici, si ritrova a dover fare i conti con un a dir poco ostico trentanovenne. Finte, controfinte e colpi proibiti. L’ABC del pallone per aspiranti difensori e provetti attaccanti. “Il miglior marcatorestoria” In quella sera di fine millennio il Fenomeno segnerà solo su rigore guadagnato da un giovanissimo Pirlo. Lo stopper piacentino era riuscito a limitare – con le buone e con le cattive – il miglior giocatore dell’epoca. È il calcio che piace ...