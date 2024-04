(Di sabato 6 aprile 2024) A Grosseto, un ventottenneè finito in manette con l'accusa di aver rapinato la titolare di un negozio del centro storico, minacciandola con une massacrandola di botte quando la donna ha tentato di reagire

Como , 2 aprile 2024 – Colpita al volto e rapinata di 15mila euro tra denaro e gioielli. E’ avvenuto questa mattina in via Felice Bonanomi a Como , in centro storico, dove la donna , 59 anni, aveva ... (ilgiorno)

Grosseto , 6 aprile 2024 – Paura per una rapina in pieno centro nel pomeriggio di giovedì. Un uomo, di origine tunisina, ha infatti minacciato una donna impugnando un coltello, aggredendola e quindi ... (lanazione)

Picchiata, rapinata e minacciata con un coltello da un tunisino: l'incubo di una commerciante - Si è introdotto in un locale, che in quel frangente non era ancora aperto al pubblico, tentando di sottrarre prima la borsa e poi la bicicletta alla titolare dell'esercizio commerciale. E quando la ...ilgiornale

Seguita fino a casa, Picchiata e rapinata; la terribile disavventura di un’anziana pontina - Secondo quanto riportato la vittima, residente a Borgo Podgora, avrebbe notato di essere seguita da una donna durante il rientro a casa ...latinaquotidiano

rapinata e Picchiata in strada. Paura a Grosseto: donna ferita con calci e pugni - Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo l’aggressione avvenuta in pieno giorno. Intervento delle Volanti. Il giudice Bellisari ha disposto la custodia cautelare in carcere ...lanazione