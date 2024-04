(Di sabato 6 aprile 2024) È stato presentato al Cfp di via Bellinzona ilMobilitimeline, uno strumento digitale per la mobilità degli studenti inseriti in percorsi di formazione professionale, in comune tra Italia, Spagna, Germania eBassi. Ilha l’obiettivo di sviluppare strumenti digitali accessibili a tutti gli allievi della formazione professionale e ai docenti referenti di mobilità, con lo scopo di facilitare il supporto didattico-pedagogico e la gestione amministrativa dei progetti di mobilità europei. Una “timeline“, una sequenza temporale, digitale interattiva, segue i diversi passaggi e al suo interno studenti e referenti possono trovare risorse e strumenti adeguati. Tutti i partner sono operatori accreditati che, nella loro struttura organizzativa, prevedono abitualmente mobilità per studenti, ...

Piattaforma Erasmus+ negli istituti professionali. Progetto in quattro Paesi - Presentato a Como il progetto Erasmus+ Mobilitimeline per la mobilità degli studenti in formazione professionale tra Italia, Spagna, Germania e Paesi Bassi. Strumento digitale per supporto didattico e ...ilgiorno

"Musica Italiana" è il nuovo trascinante brano di Rocco Hunt - Milano, 5 apr. (askanews) - Arriva oggi in radio e sulle piattaforme digitali "Musica Italiana" (Epic ... e non importa che tu sia uno studente in Erasmus, un lavoratore che ha dovuto cercare fortuna ...spettacoli.tiscali

Rocco Hunt, esce il singolo Musica italiana - Arriva in radio e sulle piattaforme digitali Musica Italiana (Epic/Sony Music), il nuovo brano di Rocco Hunt. (ANSA) ...ansa