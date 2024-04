Pgf in pedana per la terza giornata di A1 A Ravenna ultimo atto per la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo aver ottenuto il settimo posto nella tappa d’esordio a Montichiari e l’undicesimo nella seconda prova di Ancona, la stagione della Ginnastica Artistica maschile della Palestra Ginnastica Ferrara è al crocevia dellaed ultima prova della regular season del campionato nazionale di serie A1, in programma domani al Pala De André di. La Pgf si presenterà nel capoluogo romagnolo con la formazione titolare di questa stagione, composta da Tommaso Bertarelli, Emiliano Landi, Steven Matteo, Pietro Miserti, il fuoriclasse ucraino Illia Kovtun e il capitano Andrea Passini, deciso a festeggiare anche tra gli attrezzi la recentissima laurea in Ingegneria. La formula di gara, sempre la stessa per le tre giornate della regular season: un massimo di 4 atleti per formazione salirà ad ogni attrezzo (corpo libero, cavallo con maniglie, parallele, ...