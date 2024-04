Petrucci in ospedale dopo un incidente d' auto

(Di sabato 6 aprile 2024) Il presidente della Federbasket era assieme alla moglie ROMA -d'per Gianni, presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni. Il 78enne dirigente, secondo quanto si apprende, era diretto a Valmontone con la moglie al momento dell'e si trova ora ricoverato all

Roma: finisce in una scarpata con la sua Maserati, grave Gianni Petrucci - Incidente stradale nel pomeriggio per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket. L’auto è finita in una scarpata. L’ex presidente del Conì è stato trasportato con l’eliambulanza ed è ora ...radiocolonna

Gianni Petrucci, grave incidente stradale per il presidente della Federbasket: finito in una scarpata. In auto con lui la moglie - Petrucci è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo, mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri del ...ilmattino

Paura per Gianni Petrucci, brutto incidente in auto con la moglie: le sue condizioni - L'ex presidente del Coni e la consorte in ospedale dopo essere usciti fuori strada con l'auto a Valmontone: tutti i dettagli ...corrieredellosport